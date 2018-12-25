تعثر المفاوضات يدفع الحدادي للرحيل عن برشلونة

منير الحدادي

لا يزال مستقبل مهاجم برشلونة، منير الحدادي، غير واضح، سواء بالاستمرار أو الرحيل عن البارسا، خاصة أن عقده ينتهي نهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض مع أي فريقٍ آخر في يناير المقبل.

ولم يتوصل الحدادي لاتفاق مع إدارة النادي الكتالوني حول التجديد، بسبب عدم الاتفاق على النواحي المالية بين الطرفين.

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وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "احتمال تجديد الحدادي لعقده مع برشلونة بعيد، كما أنه تلقى عروضاً مغرية من إيطاليا، لكن أولويته هي الاستمرار في الدوري الإسباني، ويعد عرض إشبيلية فرصة جيدة بالنسبة له".