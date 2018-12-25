صلاح يتربص بنيوكاسل وعينه على جائزة أفضل لاعب إفريقي

محمد صلاح

يتطلع النجم محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول عندما يقوده أمام نيوكاسل يونايتد مساء الأربعاء ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهذه المباراة الأولى للدولي المصري ضمن ثلاث مباريات يخوضها الريدز في غضون 8 أيام في البطولة، وربما تحدد هذه المواجهات شكل المنافسة على اللقب هذا الموسم.

يواجه ليفربول ضيفه آرسنال في المرحلة التالية السبت القادم، قبل أن يضرب موعداً من العيار الثقيل مع مستضيفه مانشستر سيتي في 3 يناير المقبل.

ويرغب ليفربول في الحفاظ علي صدارته للبطولة التي يحلم بالتتويج بلقبها للمرة الأولى منذ عام 1990. حيث يتفوق بفارق 4 نقاط حالياً على مانشستر سيتي حامل اللقب.

ويبدو أن صراع المنافسة علي اللقب سيقتصر على ليفربول وسيتي بعد ابتعاد تشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد عن السباق باحتلالهم من المراكز الرابع وحتى السادس على الترتيب.

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ويواجه صلاح صراعاً من نوع آخر حيث يتطلع للاحتفاظ بلقب هداف البطولة الذي أحرزه الموسم الماضي، لكنه يواجه منافسة شرسة مع عدد من نجوم الدوري الإنجليزي.

ويتقاسم المصري حالياً المركز الثاني في قائمة هدافي هذا الموسم مع غريمه هاري كاين مهاجم توتنهام برصيد 11 هدفاً لكلٍ منهما وبفارق هدف خلف بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال، فيما يحتل رحيم ستيرلينغ جناح مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 9 أهداف.

ويهدف صلاح لتعزيزة تواجده في قمة هدافي البريميير ليغ في عام 2018 حيث يتصدر القائمة حالياً برصيد 26 هدفاً، وذلك عقب تسجيله 15 هدفاً في النصف الثاني من الموسم الماضي و11 هدفاً هذا الموسم.

ويتفوق صلاح بفارق ثلاثة أهداف على كاين، فيما يحتل أوباميانغ المركز الثالث بـ 22 هدفاً.

ويطمع الجناح المصري في استغلال المباريات الثلاث القادمة لتعزيز آماله في الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي التي سيقدمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في 8 يناير القادم، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث يتنافس معه مجموعة من نجوم القارة في مقدمتهم الغابوني أوباميانغ والسنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز.

كما يأمل صلاح في قيادة ليفربول لتحقيق انتصاره الثامن علي التوالي والاحتفاظ بسجله خالياً من الهزائم حتى الآن هذا الموسم في المسابقة، ويتطلع لمواصلة هز الشباك للمباراة الثانية علي التوالي بعدما سجل هدفاً وصنع آخر خلال فوز الريدز 2-0 على مستضيفه ولفرهامبتون في مباراة الفريق الأخيرة التي جرت الجمعة الماضية.