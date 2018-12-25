تقرير: انتقال هازارد إلى ريال مدريد مربوط بأخيه

إيدين هازارد

نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن راديو "مونتي كارلو" قوله أن مفتاح انتقال إيدين هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد يكمن في أخيه تورغان.

وأوضحت الإذاعة أن بوروسيا دورتموند يرغب في ضم تورغان من جاره بوروسيا مونشنغلادباخ، وأن نجاحه في ذلك سيسمح له بالتخلي عن كريستيان بوليسيتش لتشيلسي الراغب بشدة في ضمه بطلب من المدرب ماوريتسيو ساري.

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ورغم أن العديد من التقارير البريطانية أكدت أن ساري يرغب في ضم بوليسيتش حتى يمنح هازارد أدواراً أخرى في وسط الملعب، ذهبت الإذاعة الفرنسية في الاتجاه الآخر وادعت أن انضمام الأميركي الشاب سيقنع إدارة البلوز بالتخلي عن نجمها البلجيكي لريال مدريد.

يذكر أن تقاريراً إسبانية أكدت عزم فلورينتينو بيريز رئيس ريال على تجديد صفوف بطل أوروبا والعالم، وسعيه للتخلي عن عدد من النجوم خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، والعمل على ضم آخرين أبرزهم هازارد وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.