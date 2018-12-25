المزيد من رياضة

1 - 5 من 15

تقرير: انتقال هازارد إلى ريال مدريد مربوط بأخيه

تقرير: انتقال هازارد إلى ريال مدريد مربوط بأخيه
2.5 5

نشر 25 كانون الأول/ديسمبر 2018 - 22:32 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

2.5
 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
فيس بوك تويتر غوغل بلس لينكد إن بينترست ديليشوس ستامبل ابون ديغ ريديت
إيدين هازارد
إيدين هازارد

نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن راديو "مونتي كارلو" قوله أن مفتاح انتقال إيدين هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد يكمن في أخيه تورغان.

وأوضحت الإذاعة أن بوروسيا دورتموند يرغب في ضم تورغان من جاره بوروسيا مونشنغلادباخ، وأن نجاحه في ذلك سيسمح له بالتخلي عن كريستيان بوليسيتش لتشيلسي الراغب بشدة في ضمه بطلب من المدرب ماوريتسيو ساري.

تعثر المفاوضات يدفع الحدادي للرحيل عن برشلونة
صلاح يتربص بنيوكاسل وعينه على جائزة أفضل لاعب إفريقي
بيتزي: قائمة منتخب السعودية الأنسب لكأس آسيا
غالاتاساراي يطلب شنايدر مقابل بلهندة
إيمري يضغط على آرسنال للتعاقد مع نافاس

ورغم أن العديد من التقارير البريطانية أكدت أن ساري يرغب في ضم بوليسيتش حتى يمنح هازارد أدواراً أخرى في وسط الملعب، ذهبت الإذاعة الفرنسية في الاتجاه الآخر وادعت أن انضمام الأميركي الشاب سيقنع إدارة البلوز بالتخلي عن نجمها البلجيكي لريال مدريد.

يذكر أن تقاريراً إسبانية أكدت عزم فلورينتينو بيريز رئيس ريال على تجديد صفوف بطل أوروبا والعالم، وسعيه للتخلي عن عدد من النجوم خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، والعمل على ضم آخرين أبرزهم هازارد وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

إنضم الى البوابة الرياضية
تابع البوابة الرياضية
Copyright © 2018 Goal.com All rights reserved.

اختيار المحرر

1 - 4 من 12

أهم العناوين

أحدث المقالات

عناوين ذات صلة

الأكثر مشاهدة

اضف تعليق جديد

Avatar
 