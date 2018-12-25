غالاتاساراي يطلب شنايدر مقابل بلهندة

ويسلي شنايدر

أشارت تقارير تركية لوجود رغبة قوية من جانب غالاتاساراي لاستعادة نجمه ويسلي شنايدر المحترف في صفوف الغرافة ضمن صفقة تبادلية يتنازل بموجبها عن لاعبه المغربي يونس بلهندة، والذي خاض هذا الموسم مع الفريق التركي 15 مباراة وصنع عدد من الأهداف لزملائه ويرتبط بعقد معه يمتد حتى يونيو 2021.

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وتشير التقارير لوجود اتصالات بين الغرافة وغالاتاساراي من أجل الحصول على خدمات النجم المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية على اعتبار أنه لم يقدم ما يتناسب مع طموحات النادي وجماهيره، إلا أن الغرافة أعلن من قبل عدم التفريط بشنايدر، لكونه أحد العناصر الأساسية في الفريق، بالإضافة إلى تصريحاته السابقة التي أعلن خلالها تمسكه بالبقاء في دوري نجوم قطر.