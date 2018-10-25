فيفا يناقش مصير النسخة المعدلة من كأس العالم للأندية

شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

يستعد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمناقشة مصير النسخة المعدلة من كأس العالم للأندية.

وتقام البطولة حالياً بشكل سنوي منتظم، وسط مقترحات بتعديلها وإقامتها كل أربعة أعوام.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن فيفا سيقوم على مدار يومي الخميس والجمعة بحسم مصير البطولة.

وفي حالة الموافقة على هذا المقترح ومد الفترة بين كل مسابقة، سيتم نقلها من آخر العام في ديسمبر إلى يونيو مثل أي بطولة دولية أخرى.

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وهنالك مقترح آخر على الطاولة باستمرار إقامتها بشكل سنوي، لكن بتقديم موعدها إلى يوليو أو أغسطس، لتصبح بهذه الطريقة بطولة استعدادية للفرق المشاركة بها مع بداية كل موسم.

ومن المتوقع أن يشهد عدد الفرق المشاركة زيادة ملحوظة إلى 24 فريق، منها 12 من قارة أوروبا يتنافسون لمدة 18 يوماً.

يذكر أن ريال مدريد هو حامل لقب آخر بطولة كأس عالم للأندية بنظامها الحالية.