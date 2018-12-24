إنتر يستعد للتخلص من ناينغولان بسبب مشاكله المستمرة

رادجيا ناينغولان

أكدت تقارير إيطالية أن إنتر يسعى للتخلص من النجم المثير للجدل رادجيا ناينغولان بعد تكرار مشاكله في الفترة الأخيرة وتسببه في عدة أزمات.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن القرار سيأتي من المدير الرياضي بيبي ماروتا المنضم حديثاً للنادي قادماً من الغريم يوفنتوس.

وذكرت أن النادي لن يتردد في بيع النجم البلجيكي الذي انضم لصفوفه الصيف الماضي بحال وصول عرض مناسب من أحد الأندية الصينية في يناير المقبل.

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وكان إنتر قد أعلن عن إيقاف ناينغولان عن ممارسة أي نشاط كروي بشكل مؤقت، وأرجع الإيقاف لأسباب سلوكية لم يتم الكشف عنها.

وأكدت تقارير أن الأسباب التي دفعت لإيقاف ناينغولان هي تأخره المتكرر على التدريبات وعدم استماعه لتعليمات مدربه لوتشيانو سباليتي.

يذكر أن إنتر سيستقبل غريمه نابولي الأربعاء المقبل ضمن المرحلة الـ 18 من الدوري الإيطالي.