تقرير يكشف صدمة مورينيو بعد إقالته المفاجئة

جوزيه مورينيو

كشف تقرير بريطاني عن الصدمة التي تعرض لها جوزيه مورينيو منذ عدة أيام، خلال اجتماع إقالته من تدريب مانشستر يونايتد.

وأشارت صحيفة "سنداي تايمز" البريطانية إلى أن البرتغالي وصل إلى مقر تدريبات مانشستر يونايتد، الثلاثاء الماضي، وهو يعتقد بأن إيد وودوارد، الرئيس التنفيذي للنادي الإنجليزي، سيناقش معه تحركات الشياطين الحمر في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وأضافت الصحيفة أن مورينيو صدم بكلمات وودوارد خلال الاجتماع وأن النادي لا يرغب باستمراره في منصب المدرب بعد النتائج السيئة الأخيرة.

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وأشارت إلى أن "ذا سبيشل ون" لم يكن يتوقع الإقالة في الفترة الحالية، خاصة أن الفريق ما زال يشارك في دوري أبطال أوروبا، وصعد إلى مواجهة باريس سان جيرمان في دور الـ 16.

يذكر أن مانشستر يونايتد منح أولي غونار سولشاير مهمة القيادة الفنية للشياطين الحمر حتى نهاية الموسم الحالي.