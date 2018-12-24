دورتموند يرغب في التعاقد مع بنعطية

أبدى بوروسيا دورتموند الذي يلعب له المغربي أشرف حكيمي، رغبته في التعاقد مع مواطنه مهدي بنعطية، نجم يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

وأكدت صحيفة “توتو سبورت”، أن متصدر الدوري الألماني يستهدف تعزيز صفوفه بالدولي المغربي على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الحالي.

وأثار بنعطية بعض الشكوك حيال مصيره مع بطل إيطاليا، بعد أن أكد في تصريحات أدلى بها مؤخراً، بأنه غير متأكد من استمراره في تورينو، وأنه بصدد الالتقاء بمديريه من أجل ذلك.

وبينت المصادر ذاتها، أن طريق دورتموند نحو الفوز بخدمات بنعطية لن يكون مفروشاً بالورود، في ظل وجود أندية أخرى في السباق مثل آرسنال وميلان ومرسيليا.

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وفي ذات السياق، أبدى بيشكتاش رغبة كبيرة في الأيام الماضية، في ضم قائد المنتخب المغربي من أجل تعويض المدافع بيبي الذي فسخ عقده مع إدارة النادي التركي، قبل أسبوع.

ونشرت مجموعة من المواقع التركية، خبر اهتمام بيشكتاش الذي يتجه إلى تقديم عرض رسمي لإدارة يوفنتوس من أجل اقتناص بنعطية.

وكان ماسيميليانو آليغري مدرب البيانكونيري قد أكد في تصريحات صحفية: “يشكل بنعطية إلى جانب (دانييلي) روغاني و(جيورجيو) كييليني و(ليوناردو) بونوتشي أفضل خط دفاع في أوروبا، لكن في الأندية الكبرى لا بد من تقبل القرارات الفنية، لا توجد اي مشكلة مع بنعطية، عاد للتشكيلة بعد الإصابة وهو جاهز للمشاركة وانا سعيد بعودته، يجب أن يتمسك بالتنافس”.