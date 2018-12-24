برشلونة يقدم عرضاً مجنوناً لخطف مبابي

كيليان مبابي

كشف موقع "دون بالون" الإسباني عن عرض مجنون تنوي إدارة برشلونة تقديمه للحصول على خدمات كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وتتحدث عديد التقارير الصحفية عن اضطرار النادي الفرنسي للتخلي عن أحد نجميه كيليان مبابي أو نيمار، للهروب من عقوبات يويفا فيما يتعلق بقانون اللعب المالي النظيف.

ولذلك، تسعى جميع الأندية الغنية في أوروبا لاستغلال ذلك والحصول على المهاجم الفرنسي صاحب الأداء المبهر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة مع موناكو ثم باريس سان جيرمان بجانب منتخب فرنسا.

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وادعى موقع دون بالون أن إدارة البارسا ترى في مبابي الخليفة الأفضل للويس سواريز وأن ضمه سيكون مرضياً تماماً للنجم ليونيل ميسي، ولذلك تُجهز عرضاً بقيمة 150 مليون يورو إلى جانب بطاقة لاعب الوسط فيليبي كوتينيو لإقناع النادي الفرنسي بالتخلي عن الشاب الذي انضم قادماً من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

وتُقدر قيمة كوتينيو حالياً بـ 100 مليون يورو، علماً بأن البارسا اشتراه من ليفربول في يناير 2018 مقابل 130 مليون يورو.