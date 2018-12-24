ساها: زيدان الأنسب لقيادة مانشستر يونايتد

زين الدين زيدان

يرى الفرنسي لوي ساها مهاجم مانشستر يونايتد السابق أن مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد يعد الخيار الأمثل بالنسبة للشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساها لصالح "أومني سبورت" وأكد خلالها أن وجود "زيزو" ستدعمه جميع الأطراف المعنية.

وقال الفرنسي: "بالنسبة لي أنا مشجع لزين الدين زيدان، كان لاعباً عظيماً في الملعب قبل سنوات، وكمدير فني لم يكن أقل قيمة أبداً.

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"لقد تطور كثيراً فيما يتعلق بالتواصل مع من حوله، عندما أسمعه يتحدث، يكون واضحاً للغاية بالنسبة لشخص عمل في كرة القدم مثلي.

"إنه يتنفس كرة القدم، وشخص شغوف للغاية بما يقوم به، ولديه الإمكانيات التي يجب أن يتم احترامها، كما يعرف كيف يدافع وكيف يهاجم.

"في ريال مدريد كان لديه ثلاثة وحوش هجومية وكان رائعاً في الدفاع، بالنسبة لي أراه الخيار الأنسب لمانشستر يونايتد، أعتقد أنه ينال دعم الجماهير والعاملين في النادي والرئيس لأنه يستحق ذلك".

يذكر أن جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد كان قد أقيل الثلاثاء الماضي وعينت الإدارة أولي غونار سولشاير بدلاً منه حتى نهاية الموسم.