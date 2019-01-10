دي يونغ: مستمر مع أياكس حتى نهاية الموسم بالتأكيد

فرينكي دي يونغ

شدد الشاب فرينكي دي يونغ على استمراره مع أياكس حتى نهاية الموسم مؤكداً سعادته في أمستردام حالياً.

وأكد النجم المطلوب من قبل برشلونة وباريس سان جيرمان في تصريحات أدلى بها لصالح موقع النادي الرسمي أنه يتمنى بقاء بقية زملائه أيضاً بعد البداية الجيدة للفريق هذا الموسم.

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وقال دي يونغ: "لن أغادر أياكس في الشتاء، هذا أمر مؤكد، سأبقى هنا حتى نهاية الموسم، الأمر محسوم بنسبة 100%، لكني لا أعرف موقف زملائي.

"سأقدر فكرة أن نبقى جميعاً معاً، مررنا بنصف أول رائع من الموسم وسيكون من المحزن رحيل أحدنا".

يذكر أن تقارير عديدة أكدت أن النجم الشاب وناديه اتفقا مع برشلونة على إتمام انتقاله لصفوف الفريق الكتالوني نهاية الموسم الجاري.