ملخص مباراة الإمارات والهند 2-0 كأس آسيا 2019

لاعبو الإمارات يحتفلون بالهدف الثاني

تغلب منتخب الإمارات صاحب الضيافة أول فوز له في كأس آسيا 2019 بتغلبه على نظيره الهندي بهدفين دون ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأول للبطولة.

وجاء الهدفان عن طريق خلفان مبارك الرازي (41)، وعلي أحمد مبخوت (88).

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بهذه النتيجة، تصدر منتخب الإمارات المجموعة برصيد أربع نقاط، متقدماً بفارق نقطة على غريمه الهندي صاحب المركز الثاني، ومنتخب تايلاند الثالث.