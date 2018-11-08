إنريكي يعيد آلبا إلى منتخب إسبانيا
أعلن لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن التشكيلة التي ستواجه منتخب كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، وبعدها منتخب البوسنة والهرسك ودياً.
وشهدت القائمة المستدعاة عودة ظهير برشلونة جوردي آلبا، على رغم أن صحيفة "سبورت" الإسبانية نقلت عن إذاعة "كادينا سير" أن إنريكي لن يستدعي اللاعب، نظراً للعلاقة السيئة بينهما منذ كان الأول مديراً فنياً للبارسا.
فيما يلي أسماء التشكيلة:
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حراسة المرمى: دافيد دي خيا، باو لوبيز، كيبا آريزابالاغا.
الدفاع: جوني كاسترو، سيزار آزبيليكويتا، دييغو يورينتي، سيرخيو راموس، ماريو هيرموسو، إينييغو مارتينيز، خوسيه لويس غايا، جوردي آلبا.
الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فورناليس، برياس مينديز، سيرجي روبرتو، ساول نيغيز، داني سيبايوس، رودري.
الهجوم: سوسو، رودريغو مورينو، إياغو آسباس، ألفارو موراتا، إيسكو، ماركو آسينسيو.
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