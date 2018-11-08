الكشف عن قائمة فرنسا لمباراتي هولندا وأوروغواي

منتخب فرنسا

قرر ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي استدعاء أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد خلال فترة التوقف الدولي المقبل.

وسجل مارسيال هدفين أمام تشيلسي في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، كما سجل هدف الفوز أمام إيفرتون، إضافةً إلى هدف التعادل أمام بورنموث في المباراة التي انتهت بفوز يونايتد بنتيجة 2-1.

كما عاد بينجامان ميندي ظهير مانشستر سيتي إلى القائمة، بعد غيابه عن توقفي سبتمبر وأكتوبر الماضيين بسبب الإصابة.

ويلتقي المنتخب الفرنسي بنظيره الهولندي في دوري الأمم الأوروبية في الـ 16 من الشهر الجاري، بينما يلاقي أوروغواي ودياً في العشرين من الشهر ذاته.

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فيما يلي القائمة المستدعاة:



حراسة المرمى: ألفونس آريولا - هوغو لوريس - ستيف مانداندا.

الدفاع: لوكاس دينييه - بينجامان بافار - غابرييل سيديبيه - بارسنل كيمبيمبي - رافاييل فاران - عادل رامي - بينجامان ميندي - مامادو ساكو.

خط الوسط: نغولو كانتي - ستيفن نزونزي - بليز ماتويدي - بول بوغبا - تانجي ندومبيليه.

الهجوم: عثمان ديمبيلي - أنتوان غريزمان - فلوريان توفان - نبيل فقير - أنتوني مارسيال - كيليان مبابي - أوليفييه جيرو.