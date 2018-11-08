سيبايوس: وصل ريال مدريد إلى القاع مع لوبيتيغي

يولين لوبيتيغي

أعرب الشاب داني سيبايوس نجم وسط ريال مدريد عن مساندته الكاملة لقرار الإدارة بإقالة يولين لوبيتيغي من تدريب الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الإسباني الصاعد ونقلتها إذاعة "كادينا سير"، وأكد خلالها أن ريال كان قد وصل لأسوأ حالاته بعد الكلاسيكو أمام برشلونة.

وقال سيبايوس: "لم أتوقع أن يستبعدني لوبيتيغي من قائمة الفريق في مواجهة فيكتوريا بيلزن الشهر الماضي، كانت مفاجأة بالنسبة لي.

"تحدثت معه لكنه كان قراره، لوبيتيغي كان لديه إيماناً كبيراً بي ومنحني فرصاً بعد ابتعادي عن الملاعب طويلاً، لكني أعتقد أن تغيير المدير الفني جاء بالنفع علينا.

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"حققنا لتونا ثلاثة انتصارات على التوالي، أعتقد أن هذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا، كان (المدرب الجديد سانتياغو) سولاري واضحاً معنا منذ البداية، لدينا تشكيلة كبيرة وعلى الجميع أن يقدم كل ما لديه.

"بعد المباراة أمام برشلونة كنا قد وصلنا للقاع، والتغيير كان جيداً بالنسبة لنا، قام سولاري بتغيير العديد من الأمور على المستوى الذهني، نحن سعداء بوجوده، لقد أدخل بعض التعديلات على الفريق، لكن القرار في النهاية ليس لنا، فالقرارات تأتي من الأعلى".

يذكر أن إقالة لوبيتيغي جاءت بعد خسارة ريال مدريد الكبيرة أمام برشلونة بهدفٍ لخمسة في كلاسيكو الدوري الإسباني.