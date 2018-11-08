برشلونة يخسر خدمات كوتينيو بداعي الإصابة

فيليبي كوتيينو

أعلن برشلونة إصابة فيليبي كوتيينو في تدريبات الفريق صباح الخميس مما يعني أنه لن يشارك في المباراة القادمة أمام ريال بيتيس ضمن الدوري الإسباني.

وصنع الدولي البرازيلي هدف البارسا أمام إنتر الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 وشارك لـ 90 دقيقة كاملة.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي أن لاعب ليفربول وإنتر السابق تعرض لتمزقٍ بسيط في عضلة فخذه اليسرى سيغيب بسببها لفترة تتراوح بين أسبوعين لثلاثة.

محكمة باريس ترفض إسقاط إدانة بنزيمة في قضية فالبوينا

رونالدو يغيب عن مواجهتي إيطاليا وبولندا

مالكوم: حققت حلمي بقدومي لبرشلونة

بوتشيتينو: تركيزي منصب على توتنهام

بنزيمة يرد على منتقديه

ولن يتواجد كوتينيو في مباراة برشلونة أمام ريال بيتيس الأحد القادم ضمن المرحلة الـ 11 من الدوري الإسباني التي قد تشهد في المقابل إمكانية عودة ليونيل ميسي.

ولن ينضم نجم الوسط أيضاً إلى معسكر المنتخب البرازيلي خلال فترة التوقف الدولي، وقد لا يشارك أيضاً أمام أتلتيكو مدريد في القمة المرتقبة على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وبات ميسي وسامويل أومتيتي الأقرب للمشاركة بعد تعافيهما من الإصابة، إلا أن الثنائي لم يحصل على التصريح الطبي بعد.