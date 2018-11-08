محكمة باريس ترفض إسقاط إدانة بنزيمة في قضية فالبوينا

صورة أرشيفية لبنزيمة وفالبوينا

رفضت محكمة باريس إلغاء الحكم الصادر بحق كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد و5 أشخاص آخرين متورطين في فضيحة ابتزاز زميله السابق في المنتخب الفرنسي ماتيو فالبوينا في 2015.

وأسفر ذلك عن استبعاد مهاجم الملكي من قائمة الديوك منذ ذلك الحين، حيث غاب عن يورو 2016 وكأس العالم 2018.

رونالدو يغيب عن مواجهتي إيطاليا وبولندا

مالكوم: حققت حلمي بقدومي لبرشلونة

بوتشيتينو: تركيزي منصب على توتنهام

بنزيمة يرد على منتقديه

أهداف مباراة مانشستر سيتي وشاختار 6-0 دوري أبطال أوروبا

وكان طاقم الدفاع القانوني الخاص ببنزيمة وبقية المتهمين قد طالب بإلغاء الحكم السابق نظراً لعيوب قانونية فيه، على رأسها تدخل غير قانوني لضابطٍ متخفٍ قدم نفسه كممثل لفالبوينا.

ويرى سيلفان كورمييه محامي بنزيمة بأن الشرطة مسؤولة عن تردي الأوضاع جراء هذا التدخل، كما أكد أنه سيتم تقديم الاستئناف التالي أمام المحكمة العليا، التي ألغت أحكاماً مشابهة في السابق، لكن المسألة قد تستغرق عاماً كاملاً.