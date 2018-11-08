جارديم آخر المرشحين لتدريب ريال مدريد

ليوناردو جارديم

يبحث ريال مدريد إمكانية التعاقد مع المدرب ليوناردو جارديم المقال من موناكو، رغم النتائج الواعدة التي حققها سانتياغو سولاري البديل الموقت ليولين لوبيتيغي الذي أقيل أيضاً لسوء النتائج.

وقالت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية أن مصدراً مقرباً من جارديم (44 عاماً) كشف عن رغبة بطل دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، بأن يكون البرتغالي مدرب فريقه الأول بشكل دائم.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية من جهتها في الأيام الماضية، الى أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يرغب بتولي البرتغالي منصب المدير الفني لفريقه الأول، في حال عدم إبقاء سولاري في موقعه الحالي.

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وقاد جارديم موناكو إلى لقب الدوري الفرنسي موسم 2016-2017 للمرة الأولى منذ 17 عاماً، لكنه أقيل من منصبه الشهر الماضي بعد تراجع فريق الإمارة بشكل كبير، وحل بدلاً منه النجم السابق تييري هنري.

وتمكن جارديم خلال فترة توليه مهامه في موناكو، من الدفع الى الواجهة بلاعبين شبان باتوا من الأسماء البارزة عالمياً حالياً وانتقلوا الى أندية أخرى، مثل كيليان مبابي وفابينيو وتوماس ليمار وبيرناردو سيلفا وغيرهم.

وأشرف جارديم سابقاً على أندية عدة بينها بيرامار وبراغا وأولمبياكوس وسبورتينغ.

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بدوره، ودع لوبيتغي القلعة البيضاء بعد 14 مباراة فقط في منصبه بسبب سوء نتائج الفريق الملكي وآخرها الخسارة المذلة أمام غريمه برشلونة 1-5 في الدوري الإسباني، علماً بأنه حل هذا الموسم بدلاً من زين الدين زيدان الذي رحل بعدما قاد الملكي الى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري الأبطال.

وقاد سولاري، مدرب فريق الرديف كاستيا، ريال حتى الآن في مباراتين، ففاز في الأولى على مليلية المتواضع في كأس الملك 4-0، ثم تخطى بلد الوليد 2-0 في الدوري المحلي.

لكن قوانين الاتحاد الإسباني لا تسمح لسولاري بالبقاء مدرباً موقتاً أكثر من 14 يوماً، وبالتالي يتعين على ريال تثبيته في منصبه أو التعاقد مع مدرب آخر بحلول الاثنين المقبل.

ومن الأسماء الأخرى المطروحة في وسائل الإعلام لهذا المنصب، أنتونيو كونتي (رغم تقارير تفيد بأن المفاوضات فشلت بينه وبين ريال مدريد)، وروبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا.