إيسكو في طريقه للرحيل عن ريال مدريد بسبب أزمته مع سولاري

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن قرب رحيل فرانشيسكو إيسكو عن صفوف ريال مدريد، سواء خلال سوق الانتقالات الشتوي أو الصيفي، بسبب عدم مشاركته أساسياً خلال الفترة الأخيرة، ورفضه البقاء على مقاعد البدلاء.

وقالت الصحيفة أن عدم احتفال نجم الوسط مع زملائه بالحصول على لقب كأس العالم للأندية ومغادرته أرض الملعب يؤكدان أنه لن يستمر فى صفوف الملكي طويلاً.

وكشفت عن عدة أسباب تُعجل برحيل إيسكو، أبرزها توتر علاقته بسانتياغو سولاري والجماهير، حيث أبقى المدرب اللاعب في أغلب المباريات على دكة البدلاء، وهو ما تسبب في غضب نجم ملقة السابق الذى بدأ يخوض التدريبات الجماعية بجدية ووفقاً لتعليمات مدربه، فضلاً عن تجاهل الحديث معه عقب الهزيمة أمام آيبار ضمن الدوري الإسباني، وتم استبعاده على إثر ذلك ضد روما بدوري الأبطال.

وفي مشهد آخر، دخل إيسكو في مشادة مع جماهير ريال مدريد في مباراة سيسكا موسكو ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي خسرها الميرينغي بثلاثية نظيفة، ووجه لهم سباباً من داخل الملعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن علاقته غير المستقرة مع سيرخيو راموس ومارسيلو ستدفعه للرحيل، بعدما عبر قائد ريال مدريد، عن غضبه من تصرفات إيسكو وتجاهله لسولاري وعدم التزامه، وتضامن معه مارسيلو، القائد الثاني للعملاق الإسباني، ووصلت العلاقة بين الثنائي واللاعب إلى طريق مسدود حالياً.

وأوضحت أن عودة خاميس رودريغيز من جديد بعد انتهاء فترة إعارته لبايرن ميونيخ نهاية الموسم الحالي وعدم الموافقة على تفعيل خيار شرائه من البافاري، يهددان مستقبل إيسكو الذي يشارك في نفس مركز النجم الكولومبي.

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وتابعت أنه قد يتجه فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، إلى بيعه بشكل نهائي والاستفادة من المقابل المادي لإبرام صفقة كبيرة وتعويض رحيل كريستيانو رونالدو الذي ترك فراغاً كبيراً منذ انتقاله إلى يوفنتوس.

ويبدو أن يوفي لا ينوي التوقف عن إظهار رغبته الكبيرة في التعاقد مع إيسكو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أو حتى نهاية الموسم الحالي.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، الإيطالية، أن إدارة فريق السيدة العجوز وضعت خطتها بالفعل من أجل التحرك لإقناع نادي العاصمة الإسبانية بالموافقة على إيسكو في الفترة القادمة.

وذكرت الشبكة أن يوفنتوس يسعى لاستغلال الوضع السيء الذى يعيشه إيسكو حالياً.

ويعتزم بطل أوروبا التحرك بقوة عن طريق التخلص من ثنائي خط الوسط ميراليم بيانيتش وسامي خضيرة واستخدام الأموال الخاصة بهما للتعاقد مع النجم الإسباني الذي يريد البحث عن فرصة أكبر للمشاركة.

وستواجه إدارة يوفنتوس عقبة وحيدة فى طريق التعاقد مع إيسكو خلال الفترة القادمة، إذ يرفض كريستيانو رونالدو، مهاجم ونجم الفريق قدوم أي لاعب من ريال مدريد إلى يوفي باستثناء مارسيلو، الذي كانت تربطه به صداقة قوية خلال سنواته التسع في سانتياغو بيرنابيو، والتي انتهت الصيف الماضي بانتقاله إلى يوفي مقابل 112 مليون يورو