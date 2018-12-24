روني: حتى عمال المطابخ لم يكونوا سعداء بوجود مورينيو

واين روني

انتهت حقبة المدير الفني جوزيه مورينيو مع مانشستر يونايتد، لكن ردود الأفعال حول الإقصاء المفاجئ لهذا المدرب لم تنته بعد، إذ لا يزال نجوم الفريق القدامى يتحدثون عن فترة ولايته التي وصفها أغلبهم بـ "البغيضة".

وقال النجم السابق لمانشستر يونايتد، واين روني، أن حقبة مورينيو ألقت بظلالها الثقيلة على شتى جوانب الحياة وعلى جميع العاملين في النادي الإنجليزي.

وأكد "الفتى الذهبي" الذي لا يزال يرتبط بعلاقات كثيرة داخل مانشستر يونايتد، أن تأثير حقبة البرتغالي السلبية وصل حتى إلى عمال المطابخ الذين كانوا يشعرون بالضجر من وجوده.

وقال نجم دي سي يونايتد: "أنا متأكد بأن ايد ادوارد (نائب رئيس مانشستر يونايتد) كان يعلم أن الموظفين وعمال المطابخ لم يكونوا سعداء".

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وأشار روني إلى أن تولي أولي غونار سولشاير القيادة الفنية لمانشستر يونايتد أحدث تغييراً في الأجواء داخل النادي، كما أكد أن هذا التغيير ظهر جلياً على اللاعبين الذين كانوا يتمتعون بطاقة وحيوية كبيرة خلال مباراة الفريق أمام كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي السبت الماضي، والتي حقق يونايتد فيها فوزا كاسحاً بخمسة أهداف لهدف.

وأكمل روني: "أولي هو الشخص المثالي القادر على إحداث تغيير فوري ونشر البهجة".

وكشف روني أن بعض لاعبي يونايتد لم يكونوا سعداء بالتواجد مع مورينيو، مؤكداً أن سولشاير قادر على إعادة الابتسامة لهم.

وأوضح: "لكي يحقق النادي النجاح يجب أن يسير كل شيء بطريقة صحيحة وأن يشعر الناس بالسعادة، هذا يؤثر على اللاعبين، العلاقة بين أعضاء الجهاز الفني واللاعبين لم تكن جيدة، لكن اللاعبين سيعودون للابتسام، هذه خطوة جيدة بالنسبة للنادي".