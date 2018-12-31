إيسكو يحسم مصيره مع ريال مدريد

إيسكو

أثيرت في الفترة الأخيرة زوبعة كبيرة حول مصير إيسكو لاعب وسط ريال مدريد، وذلك في ظل توتر علاقته مع الجهاز الفني الجديد، بقيادة سانتياغو سولاري، الأمر الذي جعل العديد من الأندية في حالة تأهب أملاً منها في خطف الدولي الإسباني.

لكن إيسكو قال في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا متحمس هنا، ولا أفكر أبداً في الرحيل عن ريال مدريد خلال سوق الانتقالات القادمة، أنا سعيد جداً، وهدفي هو الفوز بالعديد من الألقاب".

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وجاء تصريح نجم الوسط لينهي الجدل الذي أثير حول قرب انتقاله، بعد أن ارتبط اسمه في الفترة الأخيرة، بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، ويوفنتوس، في ظل تواجده على مقاعد البدلاء في الكثير من المناسبات، على مستوى الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير قد ذكرت أن مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع إيسكو أيضاً، بعد أن وضعه المدرب بيب غوارديولا ضمن قائمة أولوياته، حيث كانت إدارة حامل لقب الدوري الإنجليزي تستعد لتقديم عرض بقيمة 80 مليون جنيه استرليني، رغم أن عقد نجم خط الوسط، ينتهي مع ريال مدريد عام 2022، مع شرط جزائي يصل إلى 700 مليون يورو.