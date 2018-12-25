إيمري يضغط على آرسنال للتعاقد مع نافاس

كايلور نافاس

قالت صحيفة "إل كونفيدينسيال" الإسبانية أن أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال يرغب في التعاقد مع حارس ريال مدريد كايلور نافاس في أقرب وقت.

ولا يشارك الدولي الكوستاريكي مع بطل أوروبا والعالم، وذلك عقب التعاقد مع تيبو كورتوا القادم من تشيلسي الصيف الماضي.

ويبحث صاحب الـ 32 عاماً على فرصة المشاركة أساسياً مع ريال مدريد، وذلك بعد أن شارك معه في 149 مباراة منذ انضمامه إليه عام 2014، وتوج معه بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

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ويتبقى لنافاس 18 شهراً على نهاية عقده مع الملكي، مما يزيد من احتمالات بحث النادي عن فرص لبيعه مقابل مبلغ لا يقل عن 12 مليون جنيه استرليني.

على الجانب الآخر، يبحث إيمري الذي يخوض موسمه الأول مع آرسنال عقب رحيل آرسين فينغر عن حارس مرمى جديد نظراً لتراجع مستوى الحارسين بيتر تشيك وبيرند لينو.