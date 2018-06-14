بيتزي: فازت روسيا على السعودية بسهولة

خوان أنتونيو بيتزي

أعرب خوان أنتونيو بيتزي؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، عن استيائه من تقديم لاعبيه مباراة سيئة أمام نظيره الروسي في افتتاح كأس العالم 2018.

وتلقى الأخضر هزيمة ثقيلة بخماسية نظيفة في أولى مباريات المونديال على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

وقال بيتزي بعد اللقاء: "قدمنا أداءً سيئاً للغاية، لم ننافس كما أردنا، تغلب المنتخب الروسي علينا دون بذل أي مجهود، ولم يفعل الكثير لكي يسجل خمسة أهداف.

هوساوي: ارتكبنا الكثير من الأخطاء ودفعنا الثمن

أهداف مباراة روسيا والسعودية 5-0 كأس العالم 2018

زانيتي: الضغوط مضاعفة على ميسي والأرجنتين

كوبر يؤكد جاهزية صلاح للمشاركة أمام أوروغواي

بيكيه يلمح لتعاقد برشلونة مع غريزمان

"علينا أن نراجع الكثير من الجوانب، خاصة فيما يتعلق بالقوة التي يؤدي بها اللاعبون، لا أدرى ما إذا كان الجمهور الروسي أثر على معنويات لاعبينا أم لا، لكن كأس العالم يحتاج أن نكون على قدر المسؤولية والمنافسة".

يذكر أن الأخضر حقق رقماً سلبياً بهزيمته اليوم، حيث خاض 14 مباراة خلال مشاركاته الخمس في المونديال من قبل واستقبلت مرماه أهدافاً خلال 13 لقاء، ولم يحافظ على نظافة شباكه سوى في لقاء وحيد.

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية نظيره الأوروغوياني في 20 من الشهر الجاري، قبل أن يختتم مواجهات مرحلة المجموعات بلقاء منتخب مصر في 25 من الشهر ذاته.