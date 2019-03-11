الإصابات تضع سيميوني في مأزق قبل مواجهة يوفنتوس

دييغو سيميوني

يترقب المتابعون المواجهة التي ستجمع يوفنتوس بضيفه أتلتيكو مدريد، على ملعب آليانز بمدينة تورينو، الثلاثاء ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق أتلتيكو فوزاً مريحاً ذهاباً في العاصمة مدريد بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جرت على ملعب واندا ميتروبوليتانو، لينتظر موقعة الإياب من أجل تأكيد العبور إلى الدور التالي للحفاظ على حظوظه في تعويض الإخفاقات المحلية.

ويواجه دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، معاناة كبيرة بعدما تعرض الثنائي فيليبي لويس ولوكاس هيرنانديز، للإصابة، ليصبح الأرجنتيني أمام أزمة كبيرة في اختيار الظهير الأيسر للمباراة المقبلة.

تعرض هيرنانديز لإصابة منتصف فبراير الماضي، بالتواء في الجانب المتوسط من الركبة اليمنى، ولا يزال يغيب إثره عن المشاركة في مباريات الروخيبلانكوس.

كما تعرض لويس لإصابة أيضاً مطلع مارس الجاري، بعدما عانى من إصابة عضلية في الساق اليسرى، غاب بسببها عن المباريات الأخيرة، فيما لم تُحدد بعد مدى تجاوب الثنائي مع العلاج، قبل موقعة تورينو.

شكوك حول مشاركة ديمبيلي أمام ليون

التاريخ ضد يوفنتوس قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

مبابي "مصدوم" من وداع الباريسي المبكر لدوري أبطال أوروبا

أهداف مباراة بلد الوليد وريال مدريد 1-4 الدوري الإسباني

ملخص مباراة ساسوولو ونابولي 1-1 الدوري الإيطالي

ويبدو أن سيميوني قد يلجأ للعب بتكتيك مختلف في ظل إصابة الظهيرين، باللجوء إلى طريقة 3-5-2، لحل أزمة الجبهة اليسرى، من خلال اللعب بثلاثي في الخط الخلفي، فيما يتولى توماس ليمار، الجناح الأيسر في محاولة للحد من تأثير الثنائي.

في المقابل، يمتلك البيانكونيري ترسانة من الأسلحة القادرة على عبور الصعوبات، وتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي من البطولة، فالفريق يجمع بين عناصر لديها خبرات كبيرة، أمثال كريستيانو رونالدو، هداف دوري الأبطال التاريخي، بجانب ماريو ماندجوكيتش في الخط الهجومي، بينما في الدفاع لديه جيورجيو كييليني وليوناردو بونوتشي، وغيرهم.

وخلال مرحلة الإياب، استطاعت العديد من الأندية تحقيق مفاجاَت مدوية، بعدما كانت قريبة من مغادرة منافسات البطولة بعد هزيمتها في مرحلة الذهاب، وهو السيناريو الذي يحلم به يوفنتوس من أجل البحث عن اللقب المفقود.

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح الأحد، على الخطة التي يُجهزها ماسيميليانو آليغري، المدير الفني ليوفنتوس، من أجل عبور موقعة أتلتيكو مدريد.

وعنونت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت”: آليغري يُجهز خطة أتلتيكو، سيستخدم ثلاثة في الدفاع بجانب وجود (فيديريكو) بيرنارديسكي. أليغري قد يبدأ دون ميراليم بيانيتش وباولو ديبالا للقتال أمام الإسبان... وكريستيانو رونالدو يعرف كيف يقلب المباراة.

وخرجت صحيفة “كوريري ديلو سبورت”: “التوتر يقترب من النهاية، إعادة اختراع الدفاع والاختيار بين ديبالا وبيرنارديسكي... هذه هي الطريقة التي يستعد بها يوفنتوس لليلة الكبيرة”.

وتابعت: "آليغري يدرس المواجهة مع أتلتيكو في أجواء غير عادية، لكن رونالدو مستعد لإحداث الفارق، سيعتمدون عليه".