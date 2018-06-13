الاتحاد الألماني يدعم الملف الثلاثي لتنظيم مونديال 2026 على حساب ملف المغرب

راينهارد غريندل

دعم الاتحاد الألماني لكرة القدم الملف الذي المشترك الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، لتنظيم بطولة كأس العالم 2026.

ويرى الاتحاد الألماني أن الملف الثلاثي يتفوق على نظيره المغربي المنافس في جميع المجالات، خاصة بالنسبة للملاعب والبنية التحتية وأماكن الإقامة.

كما يرى الألمان، أن الملف المشترك أفضل من حيث التنظيم وانخفاض التكاليف بالنسبة لهم.

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وقال راينهارد غريندل رئيس للاتحاد الألماني لكرة القدم، أنه نتيجة للنظام الجديد لبطولة كأس العالم والتي من المقرر أن يشارك فيها 48 منتخباً، فإن الملف الثلاثي يعد الخيار الأنسب: "الدول الأصغر مساحة التي لا تمتلك عدداً كبيراً من الملاعب، ستجد صعوبة أكبر في النجاح في التنظيم، لذلك تنظر الدول الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى الملفات المشتركة مستقبلاً".

يذكر أن المغرب فشلت في الحصول على فرصة تنظيم كأس العالم في 2010، والتي فاز بشرف إقامتها جنوب إفريقيا.