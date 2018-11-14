الترجي يدرس استعارة المساكني

يوسف المساكني

قد ينتقل النجم التونسي يوسف المساكني إلى الترجي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل على سبيل الإعارة.

ونقلت تقارير صحفية عن رياض بنور، رئيس فرع كرة القدم بنادي الترجي قوله: "المساكني قريب جداً من (عائلة) الترجي، إنه دائماً معنا، حضر مبارياتنا بنهائي دوري أبطال إفريقيا، وذهب لمساندتنا في برج العرب، كما حضر مباراة الإياب في رادس".

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ورغم قوله بأن ما تردد عن استعارته لمدة 6 أشهر، أمر لم يُطرح بالمرة خلال هذه الفترة، إلا أنه أكد: "أبواب الترجي تبقى دائماً مفتوحة أمام المساكني، فلا أحد منا لا يتمنى وجوده مع المجموعة".

يذكر أن المساكني يلعب حالياً في صفوف الدحيل.