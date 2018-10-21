الجماهير تتهم بيريز بالتسبب في انهيار ريال مدريد

فلورنتينو بيريز

اشتعلت الأجواء داخل ريال مدريد، الإسباني بعد خسارته أمام ليفانتي بنتيجة 1-2 على ملعب سانتياغو بيرنابيو، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.

وصبت جماهير النادي الملكي غضبها في وجه فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، واتهمته بأنه السبب الرئيسي في انهيار مستوى الفريق، لتخليه عن زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للميرينغي وكريستيانو رونالدو الذي رحل ليوفنتوس مطلع الصيف.

وأشارت الصحف الإسبانية في تقاريرها إلى أن ريال مدريد أصيب بخراب كروي بعد رحيل زيدان ورونالدو في الفترة الماضية، لافتين إلى أن الجماهير الملكية، تطالب بتسريح عدد من اللاعبين وعلى رأسهم كريم بنزيمة في سوق الانتقالات الشتوي، والتعاقد مع صفقات نارية من العيار الثقيل مثل محمد صلاح وإيدين هازارد وروميلو لوكاكو.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن دخول إدارة ريال مدريد في مفاوضات مع المدرب أنتونيو كونتي، لخلافة يولين لوبيتيغي، المدير الفني الحالي للفريق.

وأضافت الصحيفة أن كونتي هو المدير الفني الوحيد من فئة الكبار، الذي يتواجد دون فريق في الفترة الحالية، إلى جانب التفكير بجوتي المدرب المساعد في بيشكتاش.