الجماهير تتهم بيريز بالتسبب في انهيار ريال مدريد
اشتعلت الأجواء داخل ريال مدريد، الإسباني بعد خسارته أمام ليفانتي بنتيجة 1-2 على ملعب سانتياغو بيرنابيو، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.
وصبت جماهير النادي الملكي غضبها في وجه فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، واتهمته بأنه السبب الرئيسي في انهيار مستوى الفريق، لتخليه عن زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للميرينغي وكريستيانو رونالدو الذي رحل ليوفنتوس مطلع الصيف.
وأشارت الصحف الإسبانية في تقاريرها إلى أن ريال مدريد أصيب بخراب كروي بعد رحيل زيدان ورونالدو في الفترة الماضية، لافتين إلى أن الجماهير الملكية، تطالب بتسريح عدد من اللاعبين وعلى رأسهم كريم بنزيمة في سوق الانتقالات الشتوي، والتعاقد مع صفقات نارية من العيار الثقيل مثل محمد صلاح وإيدين هازارد وروميلو لوكاكو.
وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن دخول إدارة ريال مدريد في مفاوضات مع المدرب أنتونيو كونتي، لخلافة يولين لوبيتيغي، المدير الفني الحالي للفريق.
وأضافت الصحيفة أن كونتي هو المدير الفني الوحيد من فئة الكبار، الذي يتواجد دون فريق في الفترة الحالية، إلى جانب التفكير بجوتي المدرب المساعد في بيشكتاش.
وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سيمنح لوبيتيغي فرصة أخيرة حتى نهاية الشهر الجاري بمباريات ليفانتي وفيكتوريا بيلزن، وأخيراً الكلاسيكو أمام برشلونة.
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وتقام مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد يوم الأحد 28 أكتوبر، حيث يعاني الملكي من تدهور النتائج في الدوري الإسباني.
وأوضحت الصحيفة وجود اتصالات بين ممثلي كونتي وناديه السابق تشيلسي من أجل فسخ العقد بينهما حتى يصبح متاحاً لتدريب ريال مدريد.
وأقال تشيلسي كونتي من منصبه قبل بداية الموسم الجاري.
ويطالب المدرب الإيطالي بتعويض بقيمة 10 ملايين، لكن الصحيفة أشارت إلى أنه قد يرضى بأربعة فقط من أجل تسهيل العملية والتفرغ للتفاوض مع ريال مدريد.
وأكدت الصحيفة أن بيريز ينتظر كونتي لينهي مفاوضاته مع تشيلسي، وأنه جدد الثقة في لوبيتيغي حتى يقود الفريق أمام بيلزن في دوري الأبطال فقط من أجل إعطاء المدرب الإيطالي الوقت اللازم.
يذكر أن ريال مدريد يحتل حالياً المركز السادس في الدوري الإسباني مناصفة مع إسبانيول برصيد 14 نقطة بعد مرور تسع مراحل من عمر البطولة.