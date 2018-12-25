الجماهير ترغب برؤية إنييستا مدرباً لبرشلونة

أندريس إنييستا

رحبت جماهير برشلونة بأسطورة فريقها السابق أندريس إنييستا بحرارة كبيرة، بعدما شاهدوه في مدرجات ملعب كامب ناو، لرؤية المباراة التي فاز فيها البارسا على ضيفه سيلتا فيغو بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات المرحلة الـ 17 من الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن إنييستا يفكر في دخول عالم التدريب، حتى يصبح مديراً فنياً في المستقبل، دون أن ينكر رغبته في أن يتولى الإشراف على برشلونة يوماً ما.

وأجرت الصحيفة استطلاعاً للرأي عبر موقعها استفسرت فيه عما إذا كانت جماهير برشلونة ترغب برؤية أسطورة فريقها السابق على رأس الجهاز الفني، لتأتي النتائج بشكل لا يصدق.

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فقد اعتبر 81.22 بالمئة من الجماهير التي شاركت في الاستطلاع أنهم يريدون رؤية أسطورة المنتخب الإسباني مدرباً للبلاوغرانا، بينما صوت 18.78 بالمئة بلا.

يذكر أن إنييستا زار غرفة خلع ملابس البارسا بعد انتهاء المباراة أمام سيلتا فيغو، حتى يسلم على زملائه السابقين، بالإضافة إلى الجهازين الفني والطبي، كما تبادل المصافحة والأحضان مع بعض أعضاء مجلس الإدارة، في حين قدم له رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو قميصاً يحمل رقمه واسمه في ناديه الياباني فيسيل كوبي.