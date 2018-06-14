السعودية تعول على الخبرة في مواجهة روسيا

جانب من تدريبات المنتخب السعودي

يعول منتخب السعودية على العديد من اللاعبين ذوي الخبرة مثل أسامة هوساوي ومحمد السهلاوي، وذلك قبل مواجهة نظيره الروسي صاحب الضيافة في افتتاح منافسات كأس العالم 2018.

كما يتواجد لاعبون مميزون في صفوف الأخضر مثل سالم الدوسري وعبد الله عطيف وياسر الشهراني ومحمد البريك، إلى جانب حارسي المرمى عبد الله المعيوف ومحمد العويس.

كما سيسعى المنتخب الخليجي للاستفادة من مشاركة نجومه فهد المولد ويحيى الشهري وسالم الدوسري في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

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وتأمل جماهير منتخب السعودية في أن يقدم الفريق مباراة مميزة أمام نظيره الروسي، خاصة في ظل أهمية هذه المواجهة والمتابعة الجماهيرية المنتظرة لها.

كما تترقب جماهير الأخضر ما سيقدمه المدير الفني خوان أنتونيو بيتزي مدرب منتخب تشيلي السابق والسعودية الحالي، والذي سيمنح المنتخب خبراته في بطولة كبرى مثل كأس العالم.