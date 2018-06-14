نيمار: لا أستحق الـ 222 مليون يورو ونسعى للانتقام من ألمانيا

نيمار

فجر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا هداف باريس سان جيرمان مفاجأة كبيرة في تصريحات جديدة أكد خلالها أنه لا يستحق مبلغ الـ 222 مليون يورو الذي انتقل بسببه من برشلونة.

وأكد المهاجم في تصريحات لشبكة "سبوكس" أنه غير فخور بقيمة الانتقال أو حقيقة كونه أغلى لاعب في العالم حالياً.

وقال نيمار: "هذا أمر لا يجعلني فخوراً، لا قيمة الانتقال ولا كوني اللاعب الأغلى في العالم، لكن هذا أمر لا يمكنني أن أقوم بأي شيء تجاهه.

"أنا شخصياً كنت سأدفع مبلغاً أقل لو كنت الطرف الذي سيشتري نيمار، لكني أحاول أن أكون شخصاً مميزاً دائماً.

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"أردت هذا منذ وقت مبكر، في الواقع منذ أن كان عمري 11 عاماً، عملت وضحيت بالكثير حتى أصبح لاعب كرة قدم محترف".

وقال الهداف البرازيلي عن كأس العالم: "ما حدث أمام ألمانيا جعلني أشعر بالحسرة، كانت التوقعات حولنا كبيرة للغاية، قد نواجههم هذا العام ونحظى بالانتقام المناسب".

يذكر أن منتخب البرازيل ودع بطولة كأس العالم 2014 التي أقيمت على أرضه بخسارة فادحة بهدف مقابل سبعة أمام نظيره الألماني في نصف النهائي.