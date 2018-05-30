الصحف الإسبانية تتناول تعاقدات برشلونة وريال مدريد الصيفية المتوقعة

غاريث بايل

صبت الصحف الكتالونية أمس الثلاثاء تركيزها على الصفقات المرشحة للانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة.

وأوضحت “موندو ديبورتيفو” على غلافها أسباب إصرار برشلونة على التعاقد مع أنتوان غريزمان من أتلتيكو مدريد.

وقالت: “لماذا غريزمان؟ لأن النجم الفرنسي يشكل تدعيماً قوياً للمستقبل، كما أن عمره مثالي، إلى جانب سعره الجيد”.

سواريز يفند شائعات الرحيل عن برشلونة

استبعاد طاقم التحكيم السعودي من المونديال

والدة رونالدو تفضل عودته إلى مانشستر يونايتد

نوير يعود إلى الملاعب

غوارديولا يشيد بإنجازات زيدان

وفي الأعلى، تحدثت عن رصد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد 300 مليون يورو من أجل تعاقدات الموسم الجديد، كما أن بيع غاريث بايل قد يساهم في توفير هذا المبلغ.

وعلى غلاف صحيفة “سبورت”، جاء العنوان: “إيريكسن الخطة ب”.

وواصلت: “في حال فشل صفقة غريزمان، سيكون كريستيان إيركسن نجم توتنهام البديل وبنفس التكلفة 100 مليون يورو”.