مارسيلو يمر بأسوأ مواسمه مع ريال مدريد

مارسيلو

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن مارسيلو ظهير ريال مدريد الأيسر سيعود من جديد للتشكيلة الأساسية التي ستواجه بلد الوليد مساء الأحد ضمن المرحلة الـ 27 من الدوري الإسباني.

وخرج ريال مدريد من جميع البطولات التي شارك بها، لينتهي موسمه دون تحقيق أي لقب.

وأشارت الصحيفة أن الدولي البرازيلي سيعود للمشاركة من جديد مع ريال مدريد لأول مرة منذ 17 من الشهر الماضي، عندما واجه جيرونا، ويومها خسر المرينغي، وكانت بداية تدهور نتائج ريال.

وأكملت الصحيفة أنه في تلك المباراة، ظهر مارسيلو بمستوى سيء للغاية، وكان أحد أسباب الخسارة.

وفي المباريات الماضية، قام سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد بإشراك الشاب سيرخيو ريغيلون بدلاً من مارسيلو في جميع المباريات في مختلف البطولات.

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وأكملت ماركا بأن مارسيلو يمر بأسوأ مواسمه على الإطلاق مع ريال مدريد من حيث الأداء، وأيضاً من حيث عدد المباريات التي شارك فيها، فالدولي البرازيلي شارك في 13 مباراة من أصل 26 ضمن الدوري الإسباني، حيث تعتبر آخر مرة شارك اللاعب في عدد مباريات قليلة كان موسم 2007-2008 موسمه الأول مع المرينغي، حيث خاض 15 مباراة من أصل 26 في الليغا.

ويعد موسم 2012-2013 الأقل لمارسيلو بالنسبة لعدد المباريات، بمشاركته في 8 مباريات من أصل 26 في الليغا، لكنه تعرض وقتها لإصابة خطيرة، لذلك لم يشارك.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأنه في آخر 9 مشاركات لمارسيلو مع ريال مدريد كلاعب أساسي، نجح في الفوز بمباراة وحيدة أمام رايو فايكانو في 14 ديسمبر الماضي، حيث تعرض للخسارة ست مرات، وتعادل في لقائين فقط.