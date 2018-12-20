الكشف عن برنامج منتخب السعودية الاستعدادي لكأس آسيا 2019

منتخب السعودية

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن برنامج المنتخب الأول استعداداً لنهائيات كأس آسيا 2019، المقررة في الإمارات مطلع العام المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع "تويتر" برنامج الفريق الذي سيبدأ بمعسكر في مدينتي دبي وأبو ظبي بالامارات، بدءاً من السبت 22 من الشهر الجاري ولغاية الثالث من الشهر المقبل، وتتخلله مباراة ودية واحدة.

وتبدأ المرحلة الأولى من المعسكر في دبي وتستمر لمدة 5 أيام، على ملعب نادي ندا الشبا، ثم تقام المرحلة الثانية في أبو ظبي خلال الفترة من 27 الحالي حتى الثالث من الشهر المقبل، على ملعب جامعة نيويورك، تتخللها مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية على ملعب نادي بني ياس.

وأعلن المدير الفني للمنتخب خوان أنتونيو بيتزي عن التشكيلة النهائية لـ "الأخضر"، المشاركة في كأس آسيا، وضمت القائمة 23 لاعباً هم:

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حراس المرمى: محمد العويس ووليد عبد الله ومحمد اليامي



الدفاع: حمدان الشمراني وعبد الإله العمري وياسر الشهراني ومحمد البريك وعمر هوساوي ومحمد آل فتيل وعلي البليهي



خط الوسط: عبد الله الخيبري وعبد الله عطيف وإبراهيم غالب وأيمن الخليف وحسين المقهوي وسلمان الفرج ويحيى الشهري وهتان باهبري وعبد العزيز البيشي وعبد الرحمن غريب وسالم الدوسري



الهجوم: فهد المولد ومحمد الصيعري



ويشارك منتخب السعودية ضمن المجموعة الخامسة آسيوياً إلى جانب منتخبات قطر ولبنان وكوريا الشمالية.