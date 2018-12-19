ملخص مباراة تشيلسي وبورنموث 1-0 كأس الرابطة الإنجليزية

هازارد يقود تشيلسي للفوز

تأهل تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة بعد فوزه على ضيفه بورنموث بهدفٍ دون رد على ملعب ستامفورد بريدج ضمن ربع النهائي.

ويدين البلوز بهذا الانتصار للنجم إيدين هازارد الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 84 بعدما ارتدت تسديدته من ذراع أحد مدافعي بورنموث لتستفر داخل المرمى.

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واكتمل بالتالي نصاب فرق المربع الذهبي الذي وصل إليه إلى جانب تشيلسي كلٌ من بيرتون ومانشستر سيتي وتوتنهام.