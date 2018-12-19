قرعة نصف نهائي كأس كاراباو تسفر عن ديربي لندني جديد

كأس كاراباو

أقيمت قرعة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين (كأس كاراباو) لموسم 2018-2019، بعد نهاية مباريات ربع النهائي، وذلك في ملعب الإمارات الذي شهد فوز توتنهام ببطاقة التأهل للمربع الذهبي على حساب غريمه وجاره آرسنال في ديربي شمال لندن.

وضمن مانشستر سيتي حامل اللقب، وبيرتون أمس، التأهل بعد تفوقهما على ليستر سيتي وميدلزبره على التوالي، ليلحق بهما توتنهام وتشيلسي، بعد انتصارهما على آرسنال وبورنموث على الترتيب.

وسيلتقي توتنهام بتشيلسي في نصف النهائي الأول، فيما يستضيف مانشستر سيتي غريمه بيرتون في المباراة الثانية.

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وسيقام النهائي في الرابع والعشرين من فبراير المقبل على ملعب ويمبلي في لندن.

ويعد مانشستر سيتي، حامل اللقب وفي رصيده 5 ألقاب، متعادلاً مع تشيلسي، وتوتنهام برصيد 4 ألقاب، بينما لا يحمل بيرتون الضيف القادم من الدرجة الثالثة أي لقب.

ويتصدر ليفربول قائمة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 8 ألقاب كان آخرها موسم 2011-2012.