ملخص مباراة آرسنال وتوتنهام 0-2 كأس الرابطة الإنجليزية

آلي يحتفل بهدفه

أقصى توتنهام هوتسبير جاره ومستضيفه اللندني آرسنال من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة (كأس كاراباو) بعد فوزه عليه بهدفين دون رد على ملعب الإمارات ضمن ربع النهائي، ليبلغ سبيرز المربع الذهبي.

جاء الهدفان عن طريق هيونغ مين سون (20)، وديلي آلي (59).

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واكتمل بالتالي نصاب فرق المربع الذهبي الذي وصل إليه إلى جانب توتنهام كلٌ من بيرتون ومانشستر سيتي وتشيلسي.