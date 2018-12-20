​فاولر: يمكن لصلاح أن يصبح من أساطير ليفربول

محمد صلاح

أشاد روبي فاولر أسطورة ليفربول بالنجم محمد صلاح وبما يقدمه في الفترة الأخيرة ومنذ انضمامه قادماً من روما مطلع الموسم الماضي.

وقال فاولر لصحيفة "دايلي ميرور" البريطانية أن الدولي المصري يستطيع الانضمام لأساطير النادي لكن بعدة شروط: "لا أخجل أن أقول أني مؤمن بأن استمرار صلاح على المدى البعيد مع ليفربول وتقديم ما يقدمه من مستويات سيجعله أسطورة حقيقية في تاريخ النادي.

"لعبت رفقة الأفضل في تاريخ ليفربول أمثال إيان راش وجون بارنز وستيفن جيرارد وستيف ماكمانامان، لذلك أعتقد أني أعرف ما يحتاجه اللاعب حتى يصبح أسطورة، وصلاح يملك الجودة اللازمة دون أي شك.

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"رأيتم الموسم الماضي ورأيتم ما قدمه أمام نابولي، كونه يسجل الهدف الأول للفريق في مباراة هامة وأحياناً الهدف الوحيد في كل مرة هذا لا يأتي بالصدفة.

"أظهر صلاح بالفعل أنه ليس لاعب الموسم الواحد، مثلاً (لويس) سواريز لا يمكن اعتباره من أفضل نجوم النادي تاريخياً، كونه رحل عن الفريق ولم يستمر سوى لثلاثة أعوام، ذلك لا يترك الانطباع الأفضل لدى الجماهير".

يذكر أن صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع بيير إيميريك أوباميانغ.