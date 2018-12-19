ملخص مباراة بايرن ميونيخ ولايبتزيغ 1-0 الدوري الألماني

سانشيز (يمين) يحتفل مع ريبيري بالهدف

قلص بايرن ميونيخ حامل اللقب الفارق مع المتصدر بوروسيا دورتموند إلى 6 نقاط بعد فوزه الصعب على ضيفه ومطارده المباشر لايبتزيغ بهدفٍ دون رد على ملعب آليانز ضمن المرحلة الـ 16 من الدوري الألماني.

جاء الهدف الوحيد عن طريق المخضرم فرانك ريبيري في الدقيقة 83.

وشهدت اللحظات الأخيرة من اللقاء طرد ريناتو سانشيز من الفريق البافاري (90+2)، وستيفان إيلسانكر من الفريق الضيف (90+1).

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وبهذا الانتصار، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن بوروسيا مونشنغلادباخ الثاني، و6 نقاط عن دورتموند المتصدر.

فيما تجمد رصيد لايبتزيغ عند 28 نقطة في المركز الرابع.