بوتشيتينو: تركيزي منصب على توتنهام

ماوريتسيو بوتشيتينو

نفى ماوريتسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير قربه من تدريب ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني الأرجنتيني ونقلتها مجلة "فور فور تو"، وأكد خلالها أن كل تركيزه في الوقت الحالي منصب على توتنهام وتطويره.

وقال بوتشيتينو: "انظروا، أنا في غاية التركيز في عملي مع توتنهام، تظهر إشاعة جديدة كل يوم، وتحدث العديد من الأمور أيضاً.

"الأهم بالنسبة لي أن يعلم الجميع أن كل تركيزي على توتنهام فقط، أنا أتحمل مسؤولية موقعي كمدير فني بشكل كامل ويجب أن تعلم الجماهير ذلك.

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"كذلك يجب أن يعلم رئيس النادي دانييل ليفي أن تركيزي على الفريق، وأني أعمل بشكل شاق محاولاً مساعدة النادي.

"ستبقى الاشاعات موجوة دائماً، وستخرج بشكل مستمر، ليس فقط حول توتنهام، وإنما لأي فريق كرة قدم، ولا يمكننا أن نفعل شيئاً حيالها".

يذكر أن بوتشيتينو يعد من أهم المرشحين للتواجد في منصب المدير الفني لريال مدريد بعد اقالة يولين لوبيتيغي، ولطالما ارتبط اسمه بالنادي الملكي.