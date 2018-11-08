مالكوم: حققت حلمي بقدومي لبرشلونة

مالكوم

عبر مالكوم لاعب برشلونة عن سعادته بتسجيل أول أهدافه الرسمية مع الفريق في المباراة أمام إنتر ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وتعادل البارسا تعادل بهدف لمثله مع مستضيفه النيراتزوري ليضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16 من البطولة.

وقال مالكوم في تصريحات خاصة مع النسخة البرازيلي لـ Goal: "أنا سعيد للغاية بتسجيل هدف في مباراة إنتر، أحاول مساعدة الفريق على قدر المستطاع وواثق من قدرتي على تقديم المزيد.

"لم أستطع تمالك مشاعري بعد تسجيل الهدف، كان حلماً سعيت لتحقيقه منذ سنوات ونجحت في ذلك".

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ونفى نجم بوردو السابق شائعات اقترابه من الرحيل عن برشلونة في يناير المقبل ولو على سبيل الإعارة مؤكداً أن هذه الأخبار عارية عن الصحة وأن هدفه الرئيسي هو القتال للمشاركة أساسياً مع الفريق.

واختتم: "في بدايتي كنت أحلم بأن أكون لاعب كرة احترفي وبعدها نجحت وتمنيت أن أحقق البطولات في البرازيل وبعدها حلمت بالسفر إلى أوروبا والآن أنا في برشلونة. هدفي المقبل أن أكون جزءاً أساسياً من هذا الفريق".

وانضم مالكوم إلى برشلونة مقابل 40 مليون يورو بعد اتفاق بين روما وبوردو يقضي بضم النجم البرازيلي.