رونالدو يغيب عن مواجهتي إيطاليا وبولندا

كريستيانو رونالدو

يواصل النجم كريستيانو رونالدو غيابه عن قائمة المنتخب البرتغالي، المستدعاة لمواجهتي إيطاليا وبولندا ضمن دوري الأمم الأوروبية.

ويأمل المنتخب البرتغالي في الفوز على نظيره الإيطالي من أجل التأهل للمرحلة النهائية من المسابقة الأوروبية في نسختها الأولى.

وعلى الرغم من التقارير التي أشارت لتواجده في المواجهة الحاسمة أمام الآتزوري، إلا أن رونالدو غاب عن اختيارات فيرناندو سانتوس المدير الفني.

في المقابل، انضم كلٌ من جواو كانسيلو وجواو ماريو إلى قائمة بطل أوروبا، بينما واصل المدرب الاعتماد على نفس الأسماء، والعمل على تخفيض المعدل السني.

وكان الظهور الأخير لنجم يوفنتوس مع منتخب البرتغال في كأس العالم الأخيرة أمام منتخب أوروغواي ضمن دور الـ 16.

وجاءت قائمة المنتخب البرتغالي كالتالي:

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روي باتريسيو، بيتو، كلاوديو راموس، سيدريك سواريش، جواو كانسيلو، جوزيه فونتي، لويس نيتو، بيبي، روبن دياش، ماريو روي، رافاييل غيريرو، أندريه غوميش، برونو فيرنانديش، دانيلو بيريرا، جواو ماريو، بيتزي، ريناتو سانشيز، روبن نيفيش، ويليام كارفاليو، بيرناردو سيلفا، بروما، غونزالو غيديش، رافا، أندريه سيلفا، إيدير.

ويلتقي المنتخب البرتغالي مع نظيره الإيطالي في السابع عشر من الشهر الجاري، ثم مع منتخب بولندا بعد ذلك بـ 3 أيام.

ويتصدر المنتخب البرتغالي ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط من مباراتين، بينما يأتي نظيره الإيطالي ثانياً برصيد 4 نقاط.

وأصبح المنتخب البولندي أول الهابطين للمستوى الثاني بعد خسارته القاتلة أمام الآتزوري بهدف نظيف في الجولة الرابعة.