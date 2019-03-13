بارتوميو يشيد بما قدمه رونالدينيو وغوارديولا لبرشلونة

جوسيب ماريا بارتوميو

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، أنّ رونالدينيو صانع ألعاب الفريق السابق، كان له بصمة كبيرة في إعادة السعادة لجمهور البلاوغرانا، كما أشاد بدور المدرب الأسبق بيب غواريولا.

ولعب رونالدينيو لبرشلونة بين 2003 حتى 2008 وجلب دوري أبطال أوروبا في 2006 للمرة الثانية في تاريخ البلوجرانا.



وقال بارتوميو في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "جاء رونالدينيو إلى برشلونة ونقل الفريق لمكان آخر وأعاد للجمهور السعادة والرضا بما حققه.

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"لا يمكن إنكار ما قدمه غوارديولا للفريق أيضاً، لقد طورنا كثيراً من الناحية الرياضية وجعل النادي في قمة العطاء الكروي".

وتطرق رئيس البلاوغرانا للحديث عن ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، بقوله: "أتمنى أن يستمر معنا لخمس أو ست سنوات قبل الاعتزال، لكن يجب التخطيط لهذه المرحلة وهذا يحدث بالتعاقد مع المواهب الشابة مثل عثمان ديمبيلي وفيليبي كوتينيو وفرينكي دي يونغ".