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بارتوميو يشيد بما قدمه رونالدينيو وغوارديولا لبرشلونة

بارتوميو يشيد بما قدمه رونالدينيو وغوارديولا لبرشلونة
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