50 هدفاً تفصل ميسي عن رقم بيليه

ليونيل ميسي

واصل نجم برشلونة ليونيل ميسي طريقه نحو تحطيم المزيد من الأرقام القياسية، وذلك بعدما قاد فريقه إلى تخطي إسبانيول (2-0) ضمن المرحلة الـ 29 من الدوري الإيطالي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ميسي نجح خلال تشرين الثاني الماضي في تخطي رقم أسطورة بايرن ميونيخ غيرد مولر، بوصوله إلى الهدف الـ 566 بقميص الفريق الكتالوني، مقابل 565 هدفاً للمهاجم الألماني المعتزل.

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وبات "ليو" بحاجة إلى 50 هدفاً لمعادلة رقم أسطورة المنتخب البرازيلي بيليه، الذي سجل 643 هدفاً، بينما أصبح رصيد النجم الأرجنتيني 593 بعد هدفيه في إسبانيول.

ويحتل ميسي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 31 هدفاً، متقدماً بفارق 13 هدفاً عن زميله لويس سواريز صاحب المركز الثاني.