لوكا زيدان فخور بحراسة مرمى ريال مدريد

لوكا زيدان

عبّر لوكا زيدان، حارس مرمى ريال مدريد، عن فخره بالمشاركة في انتصار فريقه على ضيفه هويسكا بنتيجة 3-2 أمس الأحد، ضمن المرحلة الـ 29 من الدوري الإسباني، في أول ظهور له على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وقال ابن المدرب زين الدين زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “كانت مباراة معقدة للغاية، وكنا نعلم أن هويسكا سيجعل الأمور صعبة علينا، وهذا ما حدث بالفعل، لكننا نجحنا في العودة.

"أنقذنا كريم بنزيمة، لأنه يتمتع بالكثير من الكفاءة، وهو أحد أفضل اللاعبين في العالم”.

واختتم نجل زيدان، بقوله: “أنا فخور جداً بكل ما قدمته حتى الآن، وصلت إلى هنا بعد عدة سنوات من المشاركة مع فرق الشباب، وأول ظهور لي في ملعب بيرنابيو كان حلماً”.

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من جهته، أبدى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، سعادته بالانتصار على هويسكا، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لوكا؟ أنا سعيد من أجله، وبدايته في بيرنابيو، لأنه الحارس الثالث.

“تعرض (تيبو) كورتوا للإصابة وكنت أريد إراحة (كايلور) نافاس بعد فترة التوقف الدولي، وأثبت لوكا أن الفئة الأصغر في ريال مدريد لديها الشخصية.

"كانت مباراة مجنونة، ومن الرائع مشاهدتها، نجحنا في تحقيق الانتصار، وكان بإمكاننا الظهور بشكل أفضل، لكن يجب أن نهنىء الخصم فهو يستحق أكثر من هذه النتيجة، في النهاية فزنا بهدف بنزيمة”.