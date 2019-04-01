تقرير: باريس سان جيرمان يقترب من تجديد عقد بوفون

جيانلويجي بوفون

أفادت شبكة "إي إس بي إن" أن باريس سان جيرمان يستعد لتفعيل خيار تجديد عقد حارس مرماه جيانلويجي بوفون لموسم جديد.

يأتي هذا الخبر مناقضاً للعديد من التقارير الأخيرة التي أشارت لعدم رغبة النادي الفرنسي في تجديد عقد الأسطورة الإيطالية واقتراب "سوبرمان" من الرحيل عقب موسم واحد في فرنسا، خاصة بعد الفشل في دوري أبطال أوروبا.

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وأوضحت الشبكة أن باريس سان جيرمان لن يُفعل فقط خيار التجديد لموسم 2019-2020، بل سيُضيف بنداً يسمح بتمديد العقد لموسم ثالث بحيث يُنهي بوفون مسيرته مع الباريسي في عامه الـ 43.

يُذكر أن الحارس الإيطالي خاض 20 مباراة مع بطل فرنسا هذا الموسم، لكنه لم يظهر بالأداء المطلوب خلال مواجهة مانشستر يونايتد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بخسارة الفريق 3-1 على ملعب بارك دو برانس وخروجه من البطولة رغم أنه أنهى الذهاب لصالحه بهدفين دون رد.