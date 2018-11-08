بنزيمة يرد على منتقديه

كريم بنزيمة

دافع كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد عن نفسه بعد الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية بسبب صيامه عن التهديف وتراجع مستواه.

وسجل بنزيمة هدفين في انتصار فريقه العريض على فيكتوريا بلزن بخمسة أهداف مقابل لا شيء أمس الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

وقال الفرنسي لشبكة "موفيستار": "ألعب الكرة من أجل صناعة التاريخ، في بعض الأحيان الجمهور لا يفهم ما أفعله في الملعب.

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"أنا هنا لمساعدة زملائي، في بعض الأحيان أسجل، وفي غيرها لا، لكن الأهم هو الاستمرار في حصد الألقاب".

ووصل بنزيمة بهدفي أمس إلى هدفه التاسع في جميع المسابقات خلال 17 مباراة خاضها مع ريال مدريد هذا الموسم.

ويحتل ريال مدريد حالياً صدارة مجموعته الأوروبية برصيد تسع نقاط بفارق الأهداف عن روما.