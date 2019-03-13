ميسي يواصل تحقيق الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا

ليونيل ميسي

واصل النجم ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا بقميص برشلونة.

وسجل "ليو" هدف البارسا الأول في الدقيقة 18 من مواجهة فريقه أمام أولمبيك ليون (5-1) في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وحصل لويس سواريز على ركلة الجزاء قبل أن يتولى ميسي تنفيذها بطريقة رائعة على طريقة "بانينكا" ليمنح التقدم للفريق الكتالوني.

وأضاف نجم برشلونة الهدف الثالث بعد مجهود فردي مميز خدع به مدافعي ليون قبل أن يسدد بيمناه في شباك الضيوف.

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وسجل الأرجنتيني في دور المجموعات 66 هدفاً في 67 مباراة بمعدل 0.98 لكل لقاء، وفي أدوار خروج المغلوب، أحرز قائد البارسا 42 هدفاً في 64 مباراة بمعدل 0.66 لكل مباراة.



وبات ميسي ثاني أكثر لاعب يسجل ركلات جزاء في تاريخ دوري أبطال أوروبا بـ 12 ركلة، خلف كريستيانو رونالدو الذي سجل 16 ركلة.



يذكر أن مواجهة الذهاب بين برشلونة وأوليمبيك ليون كانت قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف في ملعب جيرلان في فرنسا منذ 3 أسابيع.