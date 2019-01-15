كييليني: رونالدو حطم أحلام يوفنتوس لكنه الآن قادر على تحقيقها

كييليني ورونالدو

كشف جيورجيو كييليني أنه لم يصدق في البداية انتقال كريستيانو رونالدو لمزاملته في يوفنتوس.

وصدم النجم البرتغالي متابعي كرة القدم الصيف الماضي، بعد رحيله عن ريال مدريد منتقلاً ليوفي مقابل 100 مليون يورو.

وحرم رونالدو فريقه الحالي يوفنتوس من لقب دوري أبطال أوروبا، حين ساهم في إخراجه وخسارته اللقب أكثر من مرة.

وقال كييليني عن زميله الحالي وخصمه السابق: "سجل كريستيانو العديد من الأهداف فينا وساهم في قتل أحلامنا بمدريد وكارديف وتورينو".

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وأضاف: "دوري الأبطال كان بمثابة الحلم لنا والآن أصبح هدفاً في ظل وجود رونالدو أفضل لاعب في العالم الذي نحتاجه لتحقيق هذا الهدف".

وتابع: "يمتلك قدرات فنية رائعة، كما أن طريقة تعامله خارج الملعب مثيرة للإعجاب إضافة لتحضيره لكل مباراة".

وعن الفريق الأقرب لدوري الأبطال هذا الموسم، قال كييليني: "نحن ضمن الخمسة الكبار وهم برشلونة ومانشستر سيتي وريال مدريد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد".

وتأتي تصريحات المدافع المخضرم قبل المواجهة المرتقبة أمام ميلان غداً الأربعاء على لقب السوبر الإيطالي.