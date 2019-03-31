7 لاعبين يغيبون عن ريال مدريد أمام هويسكا

فريق ريال مدريد

يستضيف ريال مدريد نظيره هويسكا، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياغو بيرنابيو، ضمن مباريات المرحلة الـ 29 من الدوري الإسباني.

ويخوض ريال مدريد اليوم مباراته الثانية تحت قيادة زين الدين زيدان العائد لإنقاذ الملكي، بعدما ودع كل البطولات هذا الموسم.

ويدخل الفريق مباراة اليوم في المركز الثالث برصيد 54 نقطة، بينما يحتل هويسكا المركز العشرين والأخير في ترتيب الدوري الإسباني.

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وحقق ريال مدريد الفوز في مباراته الأولى مع زيدان على حساب سيلتا فيغو قبل التوقف الدولي بنتيجة 4-2.

وشهدت قائمة ريال مدريد عدة غيابات أبرزها تيبو كورتوا وفينيسيوس جونيور وداني كارفاخال للإصابة ولوكا مودريتش وتوني كروس ورافاييل فاران وماركو آسينسيو لأسباب فنية، بينما يعود ماركوس يورينتي بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته شهرين عن الملكي.