بنزيمة يغيب عن ريال مدريد بداعي الإصابة

كريم بنزيمة

سيغيب كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد عن المشاركة مع فريقه فترة تتراوح من أسبوعين لثلاثة بسبب إصابة عضليه في ساقه اليمنى.

وكان ريال مدريد قد عاد للتدريبات بعد إجازة الأعياد وعقب خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة منذ أيام في الدوري الإسباني.

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وسيكون زين الدين زيدان مدرب الملكي مطالباً بالاعتماد على مهاجم آخر في ظل غياب بنزيمة عن مواجهات نومانسيا في كأس ملك إسبانيا، وسيلتا فيغو ضمن الليغا، وربما أيضاً المباراتين أمام فياريال وديبورتيفو لا كورونيا.